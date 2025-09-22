Азербайджан обсудил с Китаем сотрудничество в сфере зеленой энергетики

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с президентом компании China Datang Overseas Investment Co Юанлонгом Чжоу сотрудничество в сфере зеленой энергетики и промышленности.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

Было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение экономическому и торговому партнерству с Китаем. Была предоставлена информация о благоприятной деловой среде в Азербайджане, направлениях развития взаимовыгодного партнерства. Также стороны отметили имеющийся потенциал для совместной деятельности.

Стороны обсудили укрепление сотрудничества в сферах зеленой энергетики, инфраструктуры и промышленности.