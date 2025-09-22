Çinin "Datang Overseas Investment Co" şirkətinin prezidenti ilə görüş keçirilib
Xarici siyasət
- 22 sentyabr, 2025
- 20:25
Çinin "Datang Overseas Investment Co" şirkətinin prezidenti ilə görüşdə yaşıl enerji və sənaye sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində Çinin "Datang Overseas Investment Co" şirkətinin prezidenti Yuanlong Jou ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycanın Çinlə iqtisadi-ticarət tərəfdaşlığına böyük önəm verdiyi vurğulanıb. Azərbaycanın əlverişli işgüzar mühiti, qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın inkişafı istiqamətləri haqqında məlumat verilib, birgə fəaliyyət üçün geniş potensial diqqətə çatdırılıb.
Tərəflər yaşıl enerji, infrastruktur və sənaye sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
21:52
Asip Kaya: Naxçıvan Azərbaycanla Türkiyə arasında önəmli ticarət qapısıdırXarici siyasət
21:51
Tramp Zelenski ilə sentyabrın 23-də görüşəcəkDigər ölkələr
21:47
ABŞ bu həftə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə sanksiyalar tətbiq edə bilərDigər ölkələr
21:25
Britaniya XİN başçısı NATO ilə Rusiya arasında birbaşa qarşıdurmanın riskindən danışıbDigər ölkələr
21:24
"ACWA Power": Azərbaycanın "yaşıl energetika"dakı resurs potensialı daxili tələbatı üstələyirEnergetika
21:23
Sitalçayda avtomobil beton arakəsməyə çırpılıb, sürücü ölübHadisə
21:10
Foto
Məhkəmədə Xocalı soyqırımı, Qarakənd faciəsi və digər cinayətlərlə bağlı sənədlər elan edilibHadisə
21:06
Ələtdə hava limanının açılış tarixi açıqlanıbİnfrastruktur
21:00