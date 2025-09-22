İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Çinin "Datang Overseas Investment Co" şirkətinin prezidenti ilə görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2025
    • 20:25
    Çinin Datang Overseas Investment Co şirkətinin prezidenti ilə görüş keçirilib

    Çinin "Datang Overseas Investment Co" şirkətinin prezidenti ilə görüşdə yaşıl enerji və sənaye sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində Çinin "Datang Overseas Investment Co" şirkətinin prezidenti Yuanlong Jou ilə görüşüb.

    Görüşdə Azərbaycanın Çinlə iqtisadi-ticarət tərəfdaşlığına böyük önəm verdiyi vurğulanıb. Azərbaycanın əlverişli işgüzar mühiti, qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın inkişafı istiqamətləri haqqında məlumat verilib, birgə fəaliyyət üçün geniş potensial diqqətə çatdırılıb.

    Tərəflər yaşıl enerji, infrastruktur və sənaye sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Çin AIIF 2025
    Foto
    Азербайджан обсудил с Китаем сотрудничество в сфере зеленой энергетики
    Foto
    Azerbaijan, China's Datang Overseas discuss green energy cooperation

    Son xəbərlər

    21:52

    Asip Kaya: Naxçıvan Azərbaycanla Türkiyə arasında önəmli ticarət qapısıdır

    Xarici siyasət
    21:51

    Tramp Zelenski ilə sentyabrın 23-də görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:47

    ABŞ bu həftə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    21:25

    Britaniya XİN başçısı NATO ilə Rusiya arasında birbaşa qarşıdurmanın riskindən danışıb

    Digər ölkələr
    21:24

    "ACWA Power": Azərbaycanın "yaşıl energetika"dakı resurs potensialı daxili tələbatı üstələyir

    Energetika
    21:23

    Sitalçayda avtomobil beton arakəsməyə çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    21:10
    Foto

    Məhkəmədə Xocalı soyqırımı, Qarakənd faciəsi və digər cinayətlərlə bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    21:06

    Ələtdə hava limanının açılış tarixi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    21:00

    Özbəkistanda toylarda pul paylamaq və çoxlu qonaq dəvət etmək qadağan edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti