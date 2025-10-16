Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Азербайджан обсудил с Индонезией и Катаром сотрудничество в сфере занятости

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 11:09
    Азербайджан обсудил с Индонезией и Катаром перспективы сотрудничества в сфере труда и занятости.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках участия делегации во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым на 6-й Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.

    А.Алиев встретился в Катаре с министром трудовых ресурсов Индонезии профессором Яссиерли. В ходе встречи стороны обсудили развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Индонезией. Они также отметили огромный потенциал для расширения сотрудничества в области труда и занятости, а также подчеркнули важность обмена опытом и информацией в этой сфере.

    Также состоялась встреча с министром труда Катара Али бин Саид бин Самих Аль Марри. В ходе встречи было отмечено, что азербайджано-катарские отношения находятся на высоком уровне и постоянно развиваются благодаря усилиям глав двух государств. Также было подчеркнуто плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

    На обеих встречах обсуждались реформы, проводимые в Азербайджане в сфере труда и занятости. Особое внимание было уделено расширению программ активной занятости.

    Также была отмечена важная роль Центра труда Организации исламского сотрудничества в Баку в укреплении связей между странами-членами в области труда и занятости.

    Лента новостей