Азербайджан обсудил с Индонезией и Катаром сотрудничество в сфере занятости

Азербайджан обсудил с Индонезией и Катаром перспективы сотрудничества в сфере труда и занятости.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках участия делегации во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым на 6-й Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.

А.Алиев встретился в Катаре с министром трудовых ресурсов Индонезии профессором Яссиерли. В ходе встречи стороны обсудили развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Индонезией. Они также отметили огромный потенциал для расширения сотрудничества в области труда и занятости, а также подчеркнули важность обмена опытом и информацией в этой сфере.

Также состоялась встреча с министром труда Катара Али бин Саид бин Самих Аль Марри. В ходе встречи было отмечено, что азербайджано-катарские отношения находятся на высоком уровне и постоянно развиваются благодаря усилиям глав двух государств. Также было подчеркнуто плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

На обеих встречах обсуждались реформы, проводимые в Азербайджане в сфере труда и занятости. Особое внимание было уделено расширению программ активной занятости.

Также была отмечена важная роль Центра труда Организации исламского сотрудничества в Баку в укреплении связей между странами-членами в области труда и занятости.