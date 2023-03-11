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Азербайджан направил ноту протеста Ирану

Азербайджан направил ноту протеста Ирану Азербайджан направил Ирану ноту протеста.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 16:46
Азербайджан направил ноту протеста Ирану

Азербайджан направил Ирану ноту протеста.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства обороны Азербайджана.

"11 марта посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана и ему была вручена соответствующая нота протеста", - отмечается в совместном заявлении.

Напомним, что 11 марта 2023 года принадлежащий Ирану военный самолет с 09:44 до 10:26 выполнял непрерывный полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы от Зангиланского района до Билясуварского района и в обратном направлении. Самолет летал в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а на некоторых участках и над государственной границей.

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Версия на английском языке Azerbaijan sends note of protest to Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İrana nota verib

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