Азербайджан направил ноту протеста Ирану

Азербайджан направил Ирану ноту протеста.

Азербайджан направил Ирану ноту протеста.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства обороны Азербайджана.

"11 марта посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана и ему была вручена соответствующая нота протеста", - отмечается в совместном заявлении.

Напомним, что 11 марта 2023 года принадлежащий Ирану военный самолет с 09:44 до 10:26 выполнял непрерывный полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы от Зангиланского района до Билясуварского района и в обратном направлении. Самолет летал в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а на некоторых участках и над государственной границей.