Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан провели совместный мастер-тренинг по использованию дронов

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 13:43
    Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) МЧС Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана с 15 по 19 сентября приняли участие в международном мастер-тренинге в Алматы и Алматинской области, посвященном использованию дронов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Как передает Report, об этом сообщает МЧС Казахстана.

    Мероприятие организовал Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий при поддержке Международной организации гражданской обороны (ICDO) и МЧС Казахстана.

    Программа тренинга включала в себя как теоретические занятия, так и практические соревнования по пяти ключевым дисциплинам: поиск пострадавших в природной и техногенной среде, тестирование, сборка дрона и поиск на воде.

    Тренинг стал площадкой для обмена опытом, укрепления межведомственного и международного сотрудничества, а также повышения профессиональной подготовки специалистов. Особое внимание было уделено практическому применению беспилотников при ликвидации последствий стихийных бедствий: от поиска пострадавших до мониторинга селевых потоков, лавин, оползней и паводков.

