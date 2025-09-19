Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан провели совместный мастер-тренинг по использованию дронов
- 19 сентября, 2025
- 13:43
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) МЧС Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана с 15 по 19 сентября приняли участие в международном мастер-тренинге в Алматы и Алматинской области, посвященном использованию дронов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Как передает Report, об этом сообщает МЧС Казахстана.
Мероприятие организовал Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий при поддержке Международной организации гражданской обороны (ICDO) и МЧС Казахстана.
Программа тренинга включала в себя как теоретические занятия, так и практические соревнования по пяти ключевым дисциплинам: поиск пострадавших в природной и техногенной среде, тестирование, сборка дрона и поиск на воде.
Тренинг стал площадкой для обмена опытом, укрепления межведомственного и международного сотрудничества, а также повышения профессиональной подготовки специалистов. Особое внимание было уделено практическому применению беспилотников при ликвидации последствий стихийных бедствий: от поиска пострадавших до мониторинга селевых потоков, лавин, оползней и паводков.