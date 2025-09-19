İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan PUA-ların istifadəsi üzrə birgə təlim keçirib

    Xarici siyasət
    • 19 sentyabr, 2025
    • 14:02
    Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan PUA-ların istifadəsi üzrə birgə təlim keçirib

    Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan Fövqəladə Hallar nazirliklərinin (FHN) pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) operatorları sentyabrın 15-19-da Almatı şəhəri və Almatı vilayətində fövqəladə halların qarşısının alınması və aradan qaldırılmasında dronların istifadəsinə həsr olunmuş beynəlxalq təlimdə iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan FHN məlumat yayıb.

    Tədbir Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakət Risklərinin Azaldılması Mərkəzi tərəfindən Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının (ICDO) və Qazaxıstan FHN-in dəstəyi ilə təşkil edilib.

    Təlimdə təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılmasında (zərərçəkənlərin axtarışı, sel axını, qar uçqunu, sürüşmə və daşqınların monitorinqi) pilotsuz uçuş aparatlarının əməli tətbiqinə xüsusi diqqət yönəldilib.

    Azərbaycan Qazaxıstan Qırğızıstan PUA Təlim
    Foto
    Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан провели совместный мастер-тренинг по использованию дронов
    Foto
    Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan hold joint drone training workshop

    Son xəbərlər

    14:23

    Təhsil Nazirliyi 40 milyon manatlıq komputer alır

    Biznes
    14:22

    Malayziya kralı Kazanda səfərdədir

    Region
    14:22

    Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    14:19

    AQTA sədri Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:18

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza baş verib

    Formula 1
    14:16

    İsmət Səttarov Albaniyada audiovizual mediaya həsr olunmuş tədbirə qatılıb

    Media
    14:06

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    14:04

    AZAL yeni "Airbus A320neo" təyyarəsi alıb

    İnfrastruktur
    14:03

    Bu ilin 8 ayında 218 Vətən müharibəsi qazisi yenidən aktiv həyata qayıdıb

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti