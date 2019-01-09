Французский специалист: Азербайджан имеет возможность говорить от имени мусульман и Запада

Париж. 9 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан, как мусульманская страна, имеет возможность выступать от имени мусульман, а светскость позволяет ему говорить от имени Запада".

Об этом в заявлении западноевропейскому бюро Report заявил член Национальной академии наук Франции, эксперт по исламской геополитике Керим Ифрак.

По его словам, в настоящее время в мусульманском мире начался этап мутации международных связей и эти изменения, как ни странно, поддерживаются Россией: "Использование религии в качестве дипломатического средства совершенно новое явление. В дальнейшем велика вероятность его влияния на международную геополитику, в том числе на международные отношения. Россия уже осознала, что неверно отдалять религию и снимать со счетов религиозный фактор. Таким образом, фактор религии прочно вошел в государственную политику, которая взяла курс на религиозную дипломатию".

По словам Керима Ифрака, трудности, испытываемые дипломатией на пути осуществления той или иной миссии, легко могут быть преодолены религиозной дипломатией: "Азербайджан, будучи одновременно мусульманской и светской страной, обладает достаточным опытом в этой области. С этой точки зрения, Азербайджан может выступать как от имени мусульман, так и от имени Запада".

Эксперт уверен, что причиной поражения России в "холодной войне" является ее отдаление от религии: "Россия, конфликтовавшая с другими странами, выступив против ислама, оказалась в итоге в одиночестве. Осознав определенную роль этой политики в поражении, Россия ныне проводит международные встречи, заседания и другие мероприятия, направленные на претворение в жизнь религиозной политики. Ныне верховный муфтий России обладает обширной деятельностью, позволяющей ему подписывать конвенции с таким крупным государством, как Иран: "За последние годы Россия провела встречи в различных странах Европы - Великобритании, Италии, а недавно в Париже, сплотившие мусульман. На следующий год запланировано проведение форума мусульман Европы в Берлине. А это значит, что Россия намерена войти в Европу не только благодаря привычной дипломатии, но и пустив в ход мусульманский фактор. На форуме европейских мусульман во Франции было сообщено, что в Европе проживают 170 миллионов мусульман. Это очень высокий показатель. Мусульмане Европы представляют собой могучую силу. Ныне мы переживаем период налаживания мостов, ведущих к великим путям".