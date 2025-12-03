Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в правовой сфере

Азербайджан и Вьетнам обсудили дальнейшее углубление сотрудничества в судебной сфере и новые правовые инициативы.

Об этом Report сообщили в Верховном суде Азербайджана.

Согласно информации, делегация во главе с председателем Верховного суда Азербайджана и Судебно-правового совета Инамом Керимовым посетила Вьетнам с официальным визитом по приглашению Верховного народного суда этой страны.

В рамках визита состоялась встреча с председателем Верховного народного суда Вьетнама Нгуен Ван Куангом.

В ходе встречи Нгуен Ван Куанг отметил, что изучение опыта и знаний азербайджанской судебной системы, в частности, Верховного суда, крайне важно для Вьетнама.

Инам Керимов выразил готовность азербайджанской стороны к сотрудничеству с Вьетнамом в совершенствовании судебной деятельности и цифровизации судов.

В рамках визита азербайджанская делегация также посетила Народный суд города Ханой и Народный суд провинции Куангнинь.

Во встречах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде.