Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в правовой сфере
- 03 декабря, 2025
- 15:31
Азербайджан и Вьетнам обсудили дальнейшее углубление сотрудничества в судебной сфере и новые правовые инициативы.
Об этом Report сообщили в Верховном суде Азербайджана.
Согласно информации, делегация во главе с председателем Верховного суда Азербайджана и Судебно-правового совета Инамом Керимовым посетила Вьетнам с официальным визитом по приглашению Верховного народного суда этой страны.
В рамках визита состоялась встреча с председателем Верховного народного суда Вьетнама Нгуен Ван Куангом.
В ходе встречи Нгуен Ван Куанг отметил, что изучение опыта и знаний азербайджанской судебной системы, в частности, Верховного суда, крайне важно для Вьетнама.
Инам Керимов выразил готовность азербайджанской стороны к сотрудничеству с Вьетнамом в совершенствовании судебной деятельности и цифровизации судов.
В рамках визита азербайджанская делегация также посетила Народный суд города Ханой и Народный суд провинции Куангнинь.
Во встречах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде.