    Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 15:31
    Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в правовой сфере

    Азербайджан и Вьетнам обсудили дальнейшее углубление сотрудничества в судебной сфере и новые правовые инициативы.

    Об этом Report сообщили в Верховном суде Азербайджана.

    Согласно информации, делегация во главе с председателем Верховного суда Азербайджана и Судебно-правового совета Инамом Керимовым посетила Вьетнам с официальным визитом по приглашению Верховного народного суда этой страны.

    В рамках визита состоялась встреча с председателем Верховного народного суда Вьетнама Нгуен Ван Куангом.

    В ходе встречи Нгуен Ван Куанг отметил, что изучение опыта и знаний азербайджанской судебной системы, в частности, Верховного суда, крайне важно для Вьетнама.

    Инам Керимов выразил готовность азербайджанской стороны к сотрудничеству с Вьетнамом в совершенствовании судебной деятельности и цифровизации судов.

    В рамках визита азербайджанская делегация также посетила Народный суд города Ханой и Народный суд провинции Куангнинь.

    Во встречах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде.

