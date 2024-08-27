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Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в борьбе с минной угрозой

Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в борьбе с минной угрозой Азербайджан обсудил с Вьетнамом возможности сотрудничества в борьбе с минной угрозой.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 17:51
Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в борьбе с минной угрозой

Азербайджан обсудил с Вьетнамом возможности сотрудничества в борьбе с минной угрозой.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), в рамках визита председателя правления агентства Вугара Сулейманова во Вьетнам состоялись встречи с должностными лицами Вьетнамского центра разминирования и Центра разминирования Куангчи.

На встречах состоялся обмен опытом в данной сфере, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Делегации агентства продолжит обмен мнениями по вопросам разминирования в рамках визита в Камбоджу.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Vietnam explore collaboration in mine action
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