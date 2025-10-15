Азербайджан и Венгрия провели политконсультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Венгрии провели политические консультации в Будапеште.

Об этом Report сообщает со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а венгерскую – заместитель министра иностранных дел и торговли Богларка Иллеш.

В ходе консультаций обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые нашей страной.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим глобальным, региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Ф.Рзаев также провел деловые встречи с рядом других официальных лиц Венгрии, а также принял участие в дискуссиях в формате круглого стола с представителями ведущих исследовательских центров.