    Азербайджан и Венгрия провели политконсультации

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 17:33
    Азербайджан и Венгрия провели политконсультации

    Министерства иностранных дел Азербайджана и Венгрии провели политические консультации в Будапеште.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

    Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а венгерскую – заместитель министра иностранных дел и торговли Богларка Иллеш.

    В ходе консультаций обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые нашей страной.

    На встрече состоялся обмен мнениями по другим глобальным, региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

    В рамках визита Ф.Рзаев также провел деловые встречи с рядом других официальных лиц Венгрии, а также принял участие в дискуссиях в формате круглого стола с представителями ведущих исследовательских центров.

    Лента новостей