Азербайджан и Венгрия провели политконсультации
- 15 октября, 2025
- 17:33
Министерства иностранных дел Азербайджана и Венгрии провели политические консультации в Будапеште.
Об этом Report сообщает со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а венгерскую – заместитель министра иностранных дел и торговли Богларка Иллеш.
В ходе консультаций обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые нашей страной.
На встрече состоялся обмен мнениями по другим глобальным, региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.
В рамках визита Ф.Рзаев также провел деловые встречи с рядом других официальных лиц Венгрии, а также принял участие в дискуссиях в формате круглого стола с представителями ведущих исследовательских центров.