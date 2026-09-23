Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

Посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов в ходе встречи обсудили текущее состояние сотрудничества между парламентами двух государств и вопросы его дальнейшего расширения.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса (Парламента).

Мамедов, отметив значительную активизацию межпарламентских связей в последние годы, подчеркнул важность регулярного диалога между парламентами, обмена опытом и реализации совместных инициатив для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

В ходе встречи также обсуждалось текущее состояние сотрудничества между парламентами двух государств и перспективы его дальнейшего расширения.

Стороны подчеркнули важность повышения роли парламентов в обеспечении эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, обмене опытом в сфере законотворчества, а также поддержке инициатив, отвечающих интересам народов двух стран.

Также было отмечено, что взаимные визиты глав государств имеют важное значение для расширения сотрудничества между двумя странами. В частности, рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан в мае текущего года и государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в августе придали новое содержание отношениям стратегического партнерства и союзничества.