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    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 16:17
    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

    Посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов в ходе встречи обсудили текущее состояние сотрудничества между парламентами двух государств и вопросы его дальнейшего расширения.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса (Парламента).

    Мамедов, отметив значительную активизацию межпарламентских связей в последние годы, подчеркнул важность регулярного диалога между парламентами, обмена опытом и реализации совместных инициатив для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

    В ходе встречи также обсуждалось текущее состояние сотрудничества между парламентами двух государств и перспективы его дальнейшего расширения.

    Стороны подчеркнули важность повышения роли парламентов в обеспечении эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, обмене опытом в сфере законотворчества, а также поддержке инициатив, отвечающих интересам народов двух стран.

    Также было отмечено, что взаимные визиты глав государств имеют важное значение для расширения сотрудничества между двумя странами. В частности, рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан в мае текущего года и государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в августе придали новое содержание отношениям стратегического партнерства и союзничества.

    Рашад Мамедов Нуриддин Исмоилов Азербайджано-узбекистанские отношения Межпарламентское сотрудничество
    Səfir: Azərbaycan-Özbəkistan parlamentlərarası əlaqələri əhəmiyyətli dərəcədə aktivləşib
    Azerbaijan, Uzbekistan discuss expanding interparliamentary cooperation
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