Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает Сенат Узбекистана.

"В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой в онлайн формате состоялась встреча членов групп дружбы парламентов двух стран. Отмечалось, что благодаря последовательным усилиям глав двух государств сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном вышло на уровень стратегического партнерства и союзничества и последовательно развивается по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что межпарламентский диалог также последовательно развивается. Они обсудили вопросы обмена опытом в сфере парламентского контроля и дальнейшего развития активного диалога с территориальными представительными органами.

В ходе встречи также обсуждались вопросы дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, туристического, транспортного и межрегионального сотрудничества.