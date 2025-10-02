Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского диалога

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 15:31
    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского диалога

    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает Сенат Узбекистана.

    "В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой в онлайн формате состоялась встреча членов групп дружбы парламентов двух стран. Отмечалось, что благодаря последовательным усилиям глав двух государств сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном вышло на уровень стратегического партнерства и союзничества и последовательно развивается по всем направлениям", - говорится в сообщении.

    Стороны подчеркнули, что межпарламентский диалог также последовательно развивается. Они обсудили вопросы обмена опытом в сфере парламентского контроля и дальнейшего развития активного диалога с территориальными представительными органами.

    В ходе встречи также обсуждались вопросы дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, туристического, транспортного и межрегионального сотрудничества.

    Azərbaycan və Özbəkistan parlamentlərarası dialoqun inkişafını müzakirə edib
    Azerbaijan and Uzbekistan mull development of interparliamentary dialogue

