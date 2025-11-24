Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан и Узбекистан готовят совместный грантовый конкурс для НПО

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 11:59
    Азербайджан и Узбекистан готовят совместный грантовый конкурс для НПО

    Азербайджан и Узбекистан готовят совместный конкурс грантов для неправительственных организаций.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева на Форуме солидарности неправительственных организаций стран ОТГ в Баку.

    По ее словам, подготовительные работы находятся на завершающем этапе.

    "Мы уже подписали меморандум о сотрудничестве с Национальной ассамблеей Узбекистана, парламентской комиссией и Фондом "Yüksəliş". В ближайшее время будет объявлен совместный грантовый конкурс для НПО Азербайджана и Узбекистана", - сказала она.

    Алиева также отметила роль транспортных коридоров в укреплении связей между народами.

    "Зангезурский коридор, который станет реальностью в ближайшие годы, превратится в живой мост тюркских народов. Путь к тюркскому единству определяется не только политической волей государств, но и отношением народов друг к другу. Именно поэтому наше Агентство уделяет особое внимание расширению сотрудничества с аналогичными структурами стран ОТГ", - сказала она.

    Azərbaycan və Özbəkistan QHT-ləri üçün birgə qrant müsabiqəsi elan ediləcək
    Azerbaijan, Uzbekistan preparing joint grant competition for NGOs

