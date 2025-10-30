Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан и Узбекистан договорились об укреплении стратегического партнерства

    Азербайджан и Узбекистан договорились об укреплении стратегического партнерства

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился с главой МИД этой страны Бахтиёром Саидовым.

    Как сообщает Report, встреча прошла в узбекистанской столице Самарканде.

    Саидов назвал встречу с азербайджанским коллегой "искренней и конструктивной".

    "Наши переговоры подтвердили тесные узы дружбы, взаимного уважения и доверия между Узбекистаном и Азербайджаном - двумя народами, объединенными общей историей, языком и ценностями", - отметил Б. Саидов.

    На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в сферах торговли, транспорта, энергетики, образования и культурного обмена. Стороны также договорились продолжать укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения во благо братских народов.

    Напомним, что Джейхун Байрамов накануне отбыл с рабочим визитом в Узбекистан. Глава азербайджанского МИД в рамках визита примет участие и выступит на 43-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также проведет ряд двусторонних встреч на высоком уровне.

    Azərbaycan və Özbəkistan strateji tərəfdaşlığı gücləndirməyə razılaşıblar

    Лента новостей