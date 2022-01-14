Азербайджан и Украина подписали ряд двусторонних документов

Азербайджан и Украина подписали 6 договоров.

Азербайджан и Украина подписали шесть двусторонних документов.

Как передает Report, подписание состоялось в рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину.

Так, были подписаны Совместное заявление президентов Азербайджана и Украины, а также соглашение "О сотрудничестве в вопросах продовольственной безопасности", Меморандум намерений между министерствами экономики Азербайджана и Украины "О сотрудничестве в вопросах взаимной торговли", меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере, меморандум между SOCAR и компанией Нафтогаз о сотрудничестве в сфере энергетики, меморандум о сотрудничестве по земельным вопросам и земельному кадастру.