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Азербайджан и Украина подписали ряд двусторонних документов

Азербайджан и Украина подписали ряд двусторонних документов Азербайджан и Украина подписали 6 договоров.
Внешняя политика
14 января 2022 г. 16:07
Азербайджан и Украина подписали ряд двусторонних документов

Азербайджан и Украина подписали шесть двусторонних документов.

Как передает Report, подписание состоялось в рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину.

Так, были подписаны Совместное заявление президентов Азербайджана и Украины, а также соглашение "О сотрудничестве в вопросах продовольственной безопасности", Меморандум намерений между министерствами экономики Азербайджана и Украины "О сотрудничестве в вопросах взаимной торговли", меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере, меморандум между SOCAR и компанией Нафтогаз о сотрудничестве в сфере энергетики, меморандум о сотрудничестве по земельным вопросам и земельному кадастру.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Ukraine sign several bilateral documents
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ukrayna sənədləri imzalanıb

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