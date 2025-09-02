Азербайджан и Турция подписали План действий в сфере труда и соцзащиты на 2026-27 годы

В Анкаре состоялось 12-е заседание Совместной постоянной комиссии Турции и Азербайджана по труду и социальной защите.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.

По итогам встречи был подписан План действий по труду и социальному обеспечению между двумя странами на 2026-2027 годы.