    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 19:25
    Азербайджан и Турция подписали План действий в сфере труда и соцзащиты на 2026-27 годы

    В Анкаре состоялось 12-е заседание Совместной постоянной комиссии Турции и Азербайджана по труду и социальной защите.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.

    По итогам встречи был подписан План действий по труду и социальному обеспечению между двумя странами на 2026-2027 годы.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Azərbaycan və Türkiyə arasında 2026-2027-ci illər üçün Əmək və Sosial Təminat üzrə Fəaliyyət Planı imzalanıb

