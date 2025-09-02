Азербайджан и Турция подписали План действий в сфере труда и соцзащиты на 2026-27 годы
Внешняя политика
- 02 сентября, 2025
- 19:25
В Анкаре состоялось 12-е заседание Совместной постоянной комиссии Турции и Азербайджана по труду и социальной защите.
Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.
По итогам встречи был подписан План действий по труду и социальному обеспечению между двумя странами на 2026-2027 годы.
Последние новости
19:58
Мерц предложил место для переговоров по российско-украинскому конфликтуДругие страны
19:53
Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не соответствует действительностиВнутренняя политика
19:42
Ереванский суд продлил арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на месяцВ регионе
19:39
На ряде улиц Баку будет частично ограничено движение транспортаКомандные
19:29
ЕС окажет Пакистану финансовую поддержку в борьбе с последствиями наводненийДругие страны
19:25
Азербайджан и Турция подписали План действий в сфере труда и соцзащиты на 2026-27 годыВнешняя политика
19:20
В Сабунчу в отношении истязавшего ребенка опекуна возбуждено уголовное делоПроисшествия
19:15
Moody's: МФИ могут снизить дефицит финансирования климатических проектов в АзербайджанеФинансы
19:13