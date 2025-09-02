Azərbaycan və Türkiyə arasında 2026-2027-ci illər üçün Əmək və Sosial Təminat üzrə Fəaliyyət Planı imzalanıb
Xarici siyasət
- 02 sentyabr, 2025
- 19:12
Ankarada Türkiyə-Azərbaycan Əmək və Sosial Müdafiə Müştərək Daimi Komissiyasının 12-ci iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib.
Görüşün sonunda iki ölkə arasında 2026-2027-ci illər üçün Əmək və Sosial Təminat üzrə Fəaliyyət Planı imzalanıb.
