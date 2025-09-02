    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Azərbaycan və Türkiyə arasında 2026-2027-ci illər üçün Əmək və Sosial Təminat üzrə Fəaliyyət Planı imzalanıb

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan Əmək və Sosial Müdafiə Müştərək Daimi Komissiyasının 12-ci iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib.

    Görüşün sonunda iki ölkə arasında 2026-2027-ci illər üçün Əmək və Sosial Təminat üzrə Fəaliyyət Planı imzalanıb.

    Азербайджан и Турция подписали План действий в сфере труда и соцзащиты на 2026-27 годы

