Азербайджан и Таиланд готовятся провести первые политконсультации между МИД
Внешняя политика
- 05 сентября, 2025
- 18:46
Азербайджан и Таиланд готовятся провести первые политические консультации между министерствами иностранных дел.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Таиланда.
Согласно информации, вопрос обсуждался на встрече секретаря МИД Таиланда Эксири Пинтаручи с послом Азербайджана Эльчином Башировым.
В ведомстве отметили, что стороны обсудили подготовку к первым политическим консультациям, а также открытие посольства Азербайджана в Бангкоке. Оба мероприятия должны состояться в ближайшее время.
Азербайджан, как отметили в МИД, на мероприятиях будет представлен на уровне заместителя министра иностранных дел.
Стороны также затронули вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций.
