Азербайджан и Таиланд готовятся провести первые политконсультации между МИД

Азербайджан и Таиланд готовятся провести первые политические консультации между министерствами иностранных дел.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Таиланда.

Согласно информации, вопрос обсуждался на встрече секретаря МИД Таиланда Эксири Пинтаручи с послом Азербайджана Эльчином Башировым.

В ведомстве отметили, что стороны обсудили подготовку к первым политическим консультациям, а также открытие посольства Азербайджана в Бангкоке. Оба мероприятия должны состояться в ближайшее время.

Азербайджан, как отметили в МИД, на мероприятиях будет представлен на уровне заместителя министра иностранных дел.

Стороны также затронули вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций.