    Азербайджан и Таиланд готовятся провести первые политконсультации между МИД

    Внешняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 18:46
    Азербайджан и Таиланд готовятся провести первые политические консультации между министерствами иностранных дел.  

    Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Таиланда.

    Согласно информации, вопрос обсуждался на встрече секретаря МИД Таиланда Эксири Пинтаручи с послом Азербайджана Эльчином Башировым.

    В ведомстве отметили, что стороны обсудили подготовку к первым политическим консультациям, а также открытие посольства Азербайджана в Бангкоке. Оба мероприятия должны состояться в ближайшее время. 

    Азербайджан, как отметили в МИД, на мероприятиях будет представлен на уровне заместителя министра иностранных дел.

    Стороны также затронули вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций.

