İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycan və Tailand XİN-ləri ilk siyasi məsləhətləşmələri keçirməyə hazırlaşır

    Xarici siyasət
    • 05 sentyabr, 2025
    • 18:54
    Azərbaycan və Tailand XİN-ləri ilk siyasi məsləhətləşmələri keçirməyə hazırlaşır

    Azərbaycan və Tailand Xarici İşlər nazirlikləri ilk siyasi məsləhətləşmələri keçirməyə hazırlaşır.  

    Bu barədə "Report" Tailand Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, məsələ Tailand XİN-in katibi Eksiri Pintaruçi ilə Azərbaycanın səfiri Elçin Bəşirov arasında keçirilən görüşdə müzakirə olunub.

    Qurumdan qeyd edilib ki, tərəflər ilk siyasi məsləhətləşmələrə hazırlığı, həmçinin Azərbaycanın Banqkokda səfirliyinin açılmasını müzakirə ediblər. Hər iki tədbir yaxın vaxtlarda baş tutmalıdır.

    Bildirilib ki, Azərbaycan tədbirlərdə xarici işlər nazirinin müavini səviyyəsində təmsil olunacaq.

    Tərəflər, həmçinin iqtisadiyyat, ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə toxunublar.

    Azərbaycan Tailand Xarici İşlər Nazirliyi
    Foto
    Азербайджан и Таиланд готовятся провести первые политконсультации между МИД
    Foto
    Azerbaijan and Thailand prepare to hold first political consultations between foreign ministries

    Son xəbərlər

    20:08
    Foto

    Bir sıra cinayətlərdə ittiham olunan Ermənistan vətəndaşlarının ibtidai istintaqa ifadələrinin məhkəmədə elan olunması başa çatıb

    Daxili siyasət
    20:00

    Azərbaycan-ŞƏT münasibətləri daha geniş əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq - RƏY

    Xarici siyasət
    19:46

    Devid Lemmi Böyük Britaniyanın yeni baş nazir müavini təyin edilib

    Digər ölkələr
    19:31

    Misir fələstinlilərin onun ərazisinə köçürülməsinə qarşıdır

    Digər ölkələr
    19:24

    Zelenski Slovakiyanın Baş naziri ilə görüşünü məzmunlu adlandırıb

    Digər ölkələr
    19:22
    Foto

    Azərbaycan Baltik regionunun ən böyük sərgisində öz məhsullarını təqdim edib

    Biznes
    19:17

    Bəzi rayonlarda leysan yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    19:13

    Astarada ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    19:12
    Video

    Bakının Koroğlu Rəhimov küçəsində hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti