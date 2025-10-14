Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в судебной сфере

    • 14 октября, 2025
    • 14:00
    Азербайджан и Таджикистан обсудили сотрудничество в судебной сфере

    В Министерстве юстиции Азербайджана обсуждено сотрудничество в сфере судебной деятельности с делегацией Таджикистана.

    Как сообщили Report в Минюсте, таджикская делегация находилась в Азербайджане с целью изучения опыта страны в работе пенитенциарных учреждений и сфере пробации.

    В рамках визита гости встретились с замминистра юстиции - начальником Пенитенциарной службы Мирсалехом Сеидовым. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между ведомствами, законодательство в пенитенциарной сфере, обеспечение прав и свобод осужденных и арестованных, а также обмен мнениями по модернизации инфраструктуры, строительству современных пенитенциарных учреждений и другим актуальным темам.

    Делегация также ознакомилась с деятельностью Бакинского следственного изолятора, исправительного учреждения №4, пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних и пенитенциарного комплекса в поселке Умбаки.

