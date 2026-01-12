Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Судан провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    • 12 января, 2026
    • 15:45
    Азербайджан и Судан провели политические консультации на уровне министерств иностранных дел, а также обсудили двустороннее сотрудничество в сферах энергетики и гуманитарного сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, глава МИД Азербайжана Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Судана Муавию Османа Халида.

    В ходе встречи состоялись обсуждения по повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также текущей ситуации и вопросам безопасности в регионе. Стороны подчеркнули значимость политического диалога, механизма межмидовских консультаций и взаимных визитов для развития отношений.

    В ходе встречи было отмечено активное участие Судана в COP29, а также важность взаимодействия в рамках Всемирного форума городов, который пройдет в Баку в этом году. Отмечена эффективность взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Движение неприсоединения.

    Стороны также обсудили взаимодействие в сферах энергетики, гуманитарного сотрудничества, образования, ASAN xidmət и других направлениях. Суданская сторона выразила благодарность за предоставление стипендий суданским студентам.

    Политические консультации между МИД двух стран прошли под руководством замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и заместителя главы МИД Судана Муавии Османа Халида.

    Azərbaycan və Sudan XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmə keçirilib

