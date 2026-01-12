Азербайджан и США высоко оценили процесс подготовки Хартии стратегического партнерства

Азербайджан и США высоко оценили проведенные по сей день двусторонние контакты в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карлом Крессом.

В частности, стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США в сферах энергетики, торговли, региональной связанности, включая проект "Маршрут Трампа" (TRIPP), а также экономических инвестиций.

Представители ведомств обменялись мнениями о возможностях ознакомления представителей частного сектора США с инфраструктурными и логистическими возможностями Азербайджана и перспективах развития сотрудничества.

Участники встречи высоко оценили двусторонние контакты и обсуждения, проведенные Баку и Вашингтоном в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства после Вашингтонского саммита (8 августа 2025 года).

Кроме того, были затронуты вопросы важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности региона, развития возобновляемых источников энергии, диверсификации торговых маршрутов в рамках Среднего коридора, а также наличия в стране благоприятной бизнес- и инвестиционной среды и возможностей для установления новых связей.