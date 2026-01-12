Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и США высоко оценили процесс подготовки Хартии стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 12 января, 2026
    • 16:05
    Азербайджан и США высоко оценили процесс подготовки Хартии стратегического партнерства

    Азербайджан и США высоко оценили проведенные по сей день двусторонние контакты в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карлом Крессом.

    В частности, стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США в сферах энергетики, торговли, региональной связанности, включая проект "Маршрут Трампа" (TRIPP), а также экономических инвестиций.

    Представители ведомств обменялись мнениями о возможностях ознакомления представителей частного сектора США с инфраструктурными и логистическими возможностями Азербайджана и перспективах развития сотрудничества.

    Участники встречи высоко оценили двусторонние контакты и обсуждения, проведенные Баку и Вашингтоном в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства после Вашингтонского саммита (8 августа 2025 года).

    Кроме того, были затронуты вопросы важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности региона, развития возобновляемых источников энергии, диверсификации торговых маршрутов в рамках Среднего коридора, а также наличия в стране благоприятной бизнес- и инвестиционной среды и возможностей для установления новых связей.

