Азербайджан и США высоко оценили процесс подготовки Хартии стратегического партнерства
- 12 января, 2026
- 16:05
Азербайджан и США высоко оценили проведенные по сей день двусторонние контакты в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карлом Крессом.
В частности, стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США в сферах энергетики, торговли, региональной связанности, включая проект "Маршрут Трампа" (TRIPP), а также экономических инвестиций.
Представители ведомств обменялись мнениями о возможностях ознакомления представителей частного сектора США с инфраструктурными и логистическими возможностями Азербайджана и перспективах развития сотрудничества.
Участники встречи высоко оценили двусторонние контакты и обсуждения, проведенные Баку и Вашингтоном в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства после Вашингтонского саммита (8 августа 2025 года).
Кроме того, были затронуты вопросы важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности региона, развития возобновляемых источников энергии, диверсификации торговых маршрутов в рамках Среднего коридора, а также наличия в стране благоприятной бизнес- и инвестиционной среды и возможностей для установления новых связей.