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    Азербайджан и Словакия утвердили соглашение об обмене секретной информацией

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 13:35
    Азербайджан и Словакия утвердили соглашение об обмене секретной информацией

    Милли Меджлис утвердил соглашение об обмене секретной информацией между правительствами Азербайджана и Словакии.

    Как сообщает Report, законопроект об утверждении соглашения был вынесен на обсуждение на первом заседании осенней сессии парламента.

    Соглашение подписано 8 июля 2026 года в Баку.

    Документ предусматривает обеспечение защиты секретной информации, которой обмениваются или которую создают стороны либо подрядчики, находящиеся под их юрисдикцией.

    Степени секретности определены в соответствии с национальным законодательством сторон. В Азербайджане предусмотрены грифы "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно".

    Доступ к секретной информации предоставляется только в случае служебной необходимости лицам, проинструктированным об обязанностях по ее защите и подписавшим соглашение о неразглашении в соответствии с законодательством принимающей стороны.

    Секретная информация передается принимающей стороне в соответствии с законодательством передающей стороны или в ином порядке, письменно согласованном уполномоченными органами безопасности. Передача информации в электронном виде допускается только с использованием криптографических средств в соответствии с утвержденными процедурами. Принимающая сторона подтверждает получение информации в письменной форме.

    Уполномоченные органы безопасности по запросу информируют друг друга об изменениях в национальном законодательстве, политике и практике своих государств в сфере защиты секретной информации.

    Споры, возникающие при толковании, применении или исполнении соглашения, разрешаются исключительно путем консультаций или переговоров. Обращение для их разрешения в национальный или международный суд либо к третьей стороне не допускается.

    Документ после обсуждения был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) секретная информация Соглашение о сотрудничестве Азербайджано-словацкие отношения
    Azərbaycan və Slovakiya arasında məxfi məlumatın mübadiləsi haqqında saziş təsdiqlənib
    Azerbaijan parliament approves classified information agreement with Slovakia
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