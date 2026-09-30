Азербайджан и Словакия утвердили соглашение об обмене секретной информацией

Милли Меджлис утвердил соглашение об обмене секретной информацией между правительствами Азербайджана и Словакии.

Как сообщает Report, законопроект об утверждении соглашения был вынесен на обсуждение на первом заседании осенней сессии парламента.

Соглашение подписано 8 июля 2026 года в Баку.

Документ предусматривает обеспечение защиты секретной информации, которой обмениваются или которую создают стороны либо подрядчики, находящиеся под их юрисдикцией.

Степени секретности определены в соответствии с национальным законодательством сторон. В Азербайджане предусмотрены грифы "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно".

Доступ к секретной информации предоставляется только в случае служебной необходимости лицам, проинструктированным об обязанностях по ее защите и подписавшим соглашение о неразглашении в соответствии с законодательством принимающей стороны.

Секретная информация передается принимающей стороне в соответствии с законодательством передающей стороны или в ином порядке, письменно согласованном уполномоченными органами безопасности. Передача информации в электронном виде допускается только с использованием криптографических средств в соответствии с утвержденными процедурами. Принимающая сторона подтверждает получение информации в письменной форме.

Уполномоченные органы безопасности по запросу информируют друг друга об изменениях в национальном законодательстве, политике и практике своих государств в сфере защиты секретной информации.

Споры, возникающие при толковании, применении или исполнении соглашения, разрешаются исключительно путем консультаций или переговоров. Обращение для их разрешения в национальный или международный суд либо к третьей стороне не допускается.

Документ после обсуждения был вынесен на голосование и принят в первом чтении.