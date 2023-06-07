Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложенияСоглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы подписан между Азербайджаном и Словакией
Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы подписан между Азербайджаном и Словакией.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.
Отмечается, что соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией.
Напомним, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня находится с рабочим визитом в этой стране.
Within the framework of FM @Bayramov_Jeyhun's working visit to , the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income was signed btw &,which will further contribute to strengthening bilateral relations. pic.twitter.com/xfwfgOyLp0