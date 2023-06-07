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Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы подписан между Азербайджаном и Словакией
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 16:50
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы подписан между Азербайджаном и Словакией.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

Отмечается, что соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией.

Напомним, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня находится с рабочим визитом в этой стране.

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