Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы подписан между Азербайджаном и Словакией.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

Отмечается, что соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией.

Напомним, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня находится с рабочим визитом в этой стране.