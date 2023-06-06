Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Австрию и Словакию

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Австрию для участия в специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Австрию для участия в специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В рамках визита запланировано выступление министра Джейхуна Байрамова на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, а также проведение двусторонних встреч.

7 июня в рамках рабочего визита министра Джейхуна Байрамова в Словакию запланировано проведение встреч с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Влаховски, а также с другими высокопоставленными должностными лицами Словакии.