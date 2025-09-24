Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 13:43
    Азербайджан и Сербия подпишут план действий в сфере культуры на 2025-2029 годы.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Национальной ассамблеи Сербии Ана Брнабич на совместном брифинге в Баку со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

    Она подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами в сфере образования также имеет большое значение.

    Azərbaycan və Serbiya arasında 2025-2029-cu illəri əhatə edən fəaliyyət planı imzalanacaq

