    Azərbaycan və Serbiya arasında 2025-2029-cu illəri əhatə edən fəaliyyət planı imzalanacaq

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2025
    • 13:05
    Azərbaycan və Serbiya arasında mədəniyyət sahəsi üzrə 2025-2029-cu illəri əhatə edən fəaliyyət planı yaxın dövrdə imzalanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakıda səfərdə olan Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə brifinqdə danışıb.

    O vurğulayıb ki, iki ölkə arasında təhsil sahəsində də əməkdaşlıq böyük önəm kəsb edir.

    Azərbaycan Serbiya Sahibə Qafarova Milli Məclis
    Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.

