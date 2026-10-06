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    Азербайджан и Сербия обсудили развитие партнерства

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 19:23
    Азербайджан и Сербия обсудили развитие партнерства

    Азербайджан и Сербия обсудили развитие партнерства.

    Об этом балканскому бюро Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Сербии.

    Согласно информации, и.о. генерального секретаря МИД Сербии Душан Козарев встретился в Баку с председателем комитета по международным отношения и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым и заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым.

    Встреча состоялась в рамках визита Козарева в Баку для участия в конференции по пропавшим без вести лицам.

    Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами.

    В ходе встречи стороны подтвердили дружественные отношения между Сербией и Азербайджаном, высокий уровень взаимопонимания, а также приверженность соблюдению основных принципов международного права.

    Также была выражена взаимная готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства между двумя странами.

    Душан Козарев Самед Сеидов Азербайджано-сербские отношения Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Фариз Рзаев
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    Azərbaycanla Serbiya arasında tərəfdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
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    Serbia, Azerbaijan discuss development of strategic partnership
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