Азербайджан и Сербия обсудили развитие партнерства.

Об этом балканскому бюро Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Сербии.

Согласно информации, и.о. генерального секретаря МИД Сербии Душан Козарев встретился в Баку с председателем комитета по международным отношения и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым и заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым.

Встреча состоялась в рамках визита Козарева в Баку для участия в конференции по пропавшим без вести лицам.

Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе встречи стороны подтвердили дружественные отношения между Сербией и Азербайджаном, высокий уровень взаимопонимания, а также приверженность соблюдению основных принципов международного права.

Также была выражена взаимная готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства между двумя странами.