Азербайджан и Сент-Винсент и Гренадины заложили основу механизма политконсультаций
- 24 сентября, 2026
- 17:41
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Нью-Йорке в рамках 81-ой сессии ГА ООН обсудил перспективы развития двухсторонних отношений с министром иностранных дел, внешней торговли, иностранных инвестиций и по вопросам диаспоры Сент-Винсента и Гренадин Дуайтом Фитцджеральдом Брамблом.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений двух стран, подчеркнули важность интенсификации политического диалога, наращивания взаимных контактов и визитов, а также укрепления институциональных основ двусторонних связей.
В продолжение обсуждений стороны подписали "Протокол о политических консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел, внешней торговли, иностранных инвестиций и по вопросам диаспоры Сент-Винсента и Гренадин".
Данный протокол будет способствовать значительному укреплению институциональных связей, развитию регулярных дипломатических контактов и расширению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.