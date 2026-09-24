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    Азербайджан и Сент-Винсент и Гренадины заложили основу механизма политконсультаций

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 17:41
    Азербайджан и Сент-Винсент и Гренадины заложили основу механизма политконсультаций

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Нью-Йорке в рамках 81-ой сессии ГА ООН обсудил перспективы развития двухсторонних отношений с министром иностранных дел, внешней торговли, иностранных инвестиций и по вопросам диаспоры Сент-Винсента и Гренадин Дуайтом Фитцджеральдом Брамблом.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений двух стран, подчеркнули важность интенсификации политического диалога, наращивания взаимных контактов и визитов, а также укрепления институциональных основ двусторонних связей.

    В продолжение обсуждений стороны подписали "Протокол о политических консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел, внешней торговли, иностранных инвестиций и по вопросам диаспоры Сент-Винсента и Гренадин".

    Данный протокол будет способствовать значительному укреплению институциональных связей, развитию регулярных дипломатических контактов и расширению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

    Азербайджан и Сент-Винсент и Гренадины заложили основу механизма политконсультаций
    Азербайджан и Сент-Винсент и Гренадины заложили основу механизма политконсультаций
    Азербайджан и Сент-Винсент и Гренадины заложили основу механизма политконсультаций

    Джейхун Байрамов Дуайт Фитцджеральд Брамбл Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Организация Объединённых Наций (ООН) Сент-Винсент и Гренадины
    Фото
    Azərbaycanla Sent-Vinsent və Qrenadinləri arasında siyasi məsləhətləşmə mexanizminin əsası qoyulub
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    Azerbaijan, Saint Vincent and Grenadines sign protocol on political consultations in New York
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