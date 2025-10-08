Азербайджан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в борьбе с преступностью

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы дальнейшего развития связей между правоохранительными органами.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в Джидде в ходе встречи Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с главой Органа контроля и борьбы с коррупцией (Nazaha) Королевства Мазина бин Ибрагима Аль-Кахмуса на полях международной конференции.

Глава Nazaha отметил высокий уровень партнерских отношений между двумя странами и выразил удовлетворение развитием сотрудничества между правоохранительными органами Азербайджана и Саудовской Аравии.

В ходе встречи Алиев выразил уверенность в расширении сотрудничества с Саудовской Аравией в сфере борьбы с преступностью, в том числе с Nazaha в области возврата имущества, добытого преступным путем.

В ходе встречи Генпрокурора с министром юстиции и конституционных дел Сомали Хасаном Моаллимом Махмудом Шейхом Али последний отметил, что развивающееся сотрудничество между двумя странами способствует совместным усилиям в борьбе с преступностью и укрепляет правовую помощь по уголовным делам.

Кроме того, Алиев провел встречу с генеральным прокурором Катара Иссой бин Саадом аль-Джуфали аль-Нуаими. Стороны выразили удовлетворение развитием дружественных отношений и укреплением взаимодействия между прокуратурами двух стран. Аль-Джуфали аль-Нуаими подчеркнул эффективность сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне и выразил уверенность в его дальнейшем успешном продолжении.

Визит делегации продолжается.