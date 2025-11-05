Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области морского образования

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 19:04
    Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области морского образования

    В Азербайджанской государственной морской академии прошла встреча исполняющего обязанности ректора Эльдара Годжаева с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Иссамом бин Салехом аль-Джутейли.

    Как сообщает Report, в ходе встречи Годжаев предоставил подробную информацию об историческом развитии, структуре академии, организации учебного процесса и научном потенциале.

    На встрече обсуждались возможности сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран в области морского дела по конкретным направлениям, таким как обмен студентами и преподавателями, реализация совместных научно-исследовательских проектов, разработка программ двойного диплома, а также привлечение студентов к производственной практике в морских компаниях Саудовской Аравии.

    Посол Иссам бин Салех аль-Джутейли высоко оценил предложенные инициативы по сотрудничеству и подчеркнул целесообразность его формирования на основе официального Меморандума о взаимопонимании.

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında dənizçilik təhsili sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Лента новостей