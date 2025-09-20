Азербайджан и Руанда подписали пять документов.

Как сообщает Report, церемония обмена документами прошла в Баку с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Руанды Поля Кагаме.

В частности, страны подписали соглашения о воздушном сообщении, сотрудничестве в сфере образования, меморандумом между министерствами сельского хозяйства, программу сотрудничества по реализации меморандума относительно сотрудничества в создании механизма предоставления современных государственных услуг, меморандум между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики и Советом по развитию Республики Руанда.