    Президент: В Азербайджане семь частных компаний начали производство продукции военного назначения

    Армия
    • 05 января, 2026
    • 22:56
    Когда 20 лет назад моим Распоряжением было создано Министерство оборонной промышленности, в то время мы оценивали эту отрасль, как отрасль, находящуюся в государственной монополии. Однако с годами, особенно с учетом международного опыта, мы увидели, что во многих странах ведущую роль играют частные компании. К тому же, привлекая к этой работе частные компании, мы сможем снизить нагрузку на государство, в том числе финансовую. Поэтому в последние два года наравне с государственными компаниями были предоставлены возможности и частным компаниями.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    "На сегодняшний день лицензии выданы 15 компаниям. Конечно, это сектор, требующий лицензий. Семь частных компаний уже начали производство продукции военного назначения. Если посмотреть на объем инвестиций, то мы увидим, что в создание новых производственных участков и расширение существующих в 2024-2025 годах был вложен один миллиард манатов. Половина этой суммы была инвестирована частным сектором. Опять же, поскольку эта отрасль несколько закрыта для общественности, подробная информация не предоставляется. Но этот процесс приобрел очень широкий размах", – добавил глава государства.

    Ильхам Алиев интервью
    Dövlət başçısı: Artıq 7 özəl şirkət hərbi təyinatlı məhsulun istehsalına başlayıb
    President: Seven private companies have already started producing military products

