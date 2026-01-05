Президент: Азербайджан в 2025 году произвел военную продукцию на 1,4 млрд манатов

В прошлом году мы произвели продукцию военного назначения на сумму 1,4 млрд манатов. Большая ее часть была передана Вооруженным силам Азербайджана, а часть экспортирована. Сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран.

Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Одним из новшеств является то, что мы вместе с крупными, ведущими мировыми компаниями оборонной промышленности создали в Азербайджане совместные предприятия, на которых планируется производство беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских установок, других средств, а также оружия и боеприпасов", - отметил глава государства.