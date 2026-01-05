Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент: Азербайджан в 2025 году произвел военную продукцию на 1,4 млрд манатов

    Армия
    • 05 января, 2026
    • 22:55
    Президент: Азербайджан в 2025 году произвел военную продукцию на 1,4 млрд манатов

    В прошлом году мы произвели продукцию военного назначения на сумму 1,4 млрд манатов. Большая ее часть была передана Вооруженным силам Азербайджана, а часть экспортирована. Сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран.

    Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    "Одним из новшеств является то, что мы вместе с крупными, ведущими мировыми компаниями оборонной промышленности создали в Азербайджане совместные предприятия, на которых планируется производство беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских установок, других средств, а также оружия и боеприпасов", - отметил глава государства.

    Ильхам Алиев Азербайджан экспорт
    Azərbaycan 20-yə yaxın ölkəyə hərbi təyinatlı məhsullar ixrac edir
    President: Azerbaijan exports military products to about 20 countries

