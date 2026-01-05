Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Азербайджана: Мы живем не в мире, где есть Устав ООН, поэтому мы должны быть сильными

    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 22:59
    Президент Азербайджана: Мы живем не в мире, где есть Устав ООН, поэтому мы должны быть сильными

    К сожалению, нормы международного права не работают. Азербайджан стал одной из первых жертв неэффективности международного права.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Заявив, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода войск Армении с территории Азербайджана, оставались на бумаге в течение 27 лет, глава государства подчеркнул, что они остались бы на бумаге навсегда, если бы мы не освободили наши земли силой.

    Напомнив, что за пять лет, прошедших со времени Второй Карабахской войны, весь мир, международное сообщество, включая ведущие страны и международные институты, приняли новую реальность, президент Азербайджана отметил: "Мы живем не в том мире, который существует на бумаге – в Уставе ООН, а на реальной земле. Поэтому мы должны быть сильными, и именно это мы и пытаемся делать. И я рекомендую каждому государству делать то же самое".

