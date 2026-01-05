Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 23:01
    Адвокат Мадуро в суде заявил об иммунитете президента Венесуэлы

    Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак заявил, что его клиент является главой суверенного государства и должен обладать иммунитетом от юридического преследования.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом он сказал во время заседания в Федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк.

    В то же время этот довод защиты, подчеркивает телеканал, может быть отклонен судом, так как США официально не признают легитимность венесуэльского лидера и его правительства.

    Поллак ранее был адвокатом основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В 2024 году он смог добиться для Ассанжа сделки, по которой тот признал вину и вышел из тюрьмы.

