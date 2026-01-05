Адвокат Мадуро в суде заявил об иммунитете президента Венесуэлы
Другие страны
- 05 января, 2026
- 23:01
Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак заявил, что его клиент является главой суверенного государства и должен обладать иммунитетом от юридического преследования.
Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом он сказал во время заседания в Федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк.
В то же время этот довод защиты, подчеркивает телеканал, может быть отклонен судом, так как США официально не признают легитимность венесуэльского лидера и его правительства.
Поллак ранее был адвокатом основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В 2024 году он смог добиться для Ассанжа сделки, по которой тот признал вину и вышел из тюрьмы.
Последние новости
23:28
Президент Азербайджана: Мы во все времена сохраняли свой языкВнутренняя политика
23:26
Утверждена карта новой дорожной инфраструктуры БакуИнфраструктура
23:22
Азербайджан не будет принимать участия в возможных международных миссиях в секторе ГазаВнешняя политика
23:20
Президент Азербайджана: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергииЭнергетика
23:09
Делси Родригес принесла присягу в качестве и. о. президента ВенесуэлыДругие страны
23:01
Адвокат Мадуро в суде заявил об иммунитете президента ВенесуэлыДругие страны
22:59
Президент Азербайджана: Мы живем не в мире, где есть Устав ООН, поэтому мы должны быть сильнымиВнешняя политика
22:56
Президент: В Азербайджане семь частных компаний начали производство продукции военного назначенияАрмия
22:55