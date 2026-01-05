Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Азербайджана: Мы не должны расслабляться после нашей славной Победы

    Эти пять лет мы активно занимались строительством армии и мы, как говорится, не почивали на лаврах ни дня.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Глава государства подчеркнул, что мы не должны расслабляться после нашей славной Победы: "Вторая Карабахская война наглядно показала как наши преимущества, так и те сферы, где мы должны активно работать над совершенствованием управления, и в том числе с тем, чтобы добиться лучших результатов. Потому что война, даже если она победоносная и такая победоносная, как наша, это всегда незаменимый опыт делать выводы. И я исходил именно из этого".

    İlham Əliyev: Şanlı Zəfərimizdən sonra arxayınlaşmamalıyıq
    President Ilham Aliyev: Over the past five years, we have been actively engaged in army building

