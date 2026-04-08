Азербайджан и Пакистан обсудили двусторонние отношения
Внешняя политика
- 08 апреля, 2026
- 12:33
Посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров и посол Пакистана в этой стране Ирфан Ахмед обсудили двусторонние отношения.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана сообщил в соцсети Х.
"Было приятно принять в посольстве недавно назначенного посла Пакистана в Таджикистане Ирфана Ахмеда. Обсудили двусторонние отношения между нашими двумя странами. Большое спасибо за визит и добро пожаловать в Душанбе!", - написал он.
Последние новости
