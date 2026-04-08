Azərbaycan və Pakistan ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib
Xarici siyasət
- 08 aprel, 2026
- 15:33
Azərbaycanın Tacikistandakı səfiri Əlimirzamin Əsgərov və Pakistanın bu ölkədəki səfiri İrfan Əhməd ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə azərbaycanlı səfir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Pakistanın Tacikistana yeni təyin olunmuş səfiri İrfan Əhmədi səfirlikdə qəbul etmək xoş idi. İki ölkə arasında ikitərəfli münasibətləri müzakirə etdik. Ziyarətə görə çox sağ olun və Düşənbəyə xoş gəlmisiniz!", - o yazıb.
