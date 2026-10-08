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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2026
    • 18:51
    Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере

    В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.

    Как сообщили Report в ведомстве, глава Минтруда Анар Алиев подчеркнул на встрече, что Азербайджан придает особое значение тесному и устойчивому партнерству с ООН.

    Министр выразил уверенность в том, что в период деятельности Д.Шлапаченко в Азербайджане будет внесен ценный вклад в дальнейшее развитие этого сотрудничества.

    На встрече была отмечена важность Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026–2030 годы, подписанного между правительством Азербайджана и ООН.

    Стороны обменялись мнениями относительно совместной работы в различных направлениях, в частности в области развития человеческого капитала, содействия достойным условиям труда и укрепления системы социальной защиты.

    Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере
    Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере

    Анар Алиев Дмитро Шлапаченко Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана Организация Объединённых Наций (ООН)
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    Azərbaycan və BMT arasında sosial sahədə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
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    Azerbaijan, UN discuss cooperation on social protection and human capital
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