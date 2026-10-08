Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.

Как сообщили Report в ведомстве, глава Минтруда Анар Алиев подчеркнул на встрече, что Азербайджан придает особое значение тесному и устойчивому партнерству с ООН.

Министр выразил уверенность в том, что в период деятельности Д.Шлапаченко в Азербайджане будет внесен ценный вклад в дальнейшее развитие этого сотрудничества.

На встрече была отмечена важность Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026–2030 годы, подписанного между правительством Азербайджана и ООН.

Стороны обменялись мнениями относительно совместной работы в различных направлениях, в частности в области развития человеческого капитала, содействия достойным условиям труда и укрепления системы социальной защиты.