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    Azərbaycan və BMT arasında sosial sahədə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2026
    • 18:06
    Azərbaycan və BMT arasında sosial sahədə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) ölkəmizdəki Rezident Əlaqələndiricisi Dmitro Şlapaçenko ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Azərbaycanın BMT ilə sıx və davamlı tərəfdaşlığa xüsusi önəm verdiyini vurğulayıb. O, D.Şlapaçenkonun ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə bu əməkdaşlığın daha da inkişafına dəyərli töhfələr veriləcəyinə əminliyini ifadə edib.

    D.Şlapaçenko Azərbaycanda aparılan sosial islahatlar prosesində, sosial cəhətdən həssas qruplara dəstək göstərilməsi işlərində BMT qurumları ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında səmərəli əməkdaşlığın qurulmasından məmnunluğunu ifadə edib.

    Görüşdə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış 2026-2030-cu illər üçün Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədinin əhəmiyyətindən bəhs olunub.

    Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Nazirliyin müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə, xüsusilə insan kapitalının inkişafı, layiqli əmək şəraitinin təşviqi və sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi istiqamətlərində görüləcək birgə işlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan və BMT arasında sosial sahədə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan və BMT arasında sosial sahədə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
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    Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в социальной сфере
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    Azerbaijan, UN discuss cooperation on social protection and human capital
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