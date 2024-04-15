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Азербайджан и Оман обсудили развитие сотрудничества в сфере ВИЭ

Азербайджан и Оман обсудили развитие сотрудничества в сфере ВИЭ Азербайджан и Оман обсудили развитие сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии.
Внешняя политика
15 апреля 2024 г. 15:02
Азербайджан и Оман обсудили развитие сотрудничества в сфере ВИЭ

Азербайджан и Оман обсудили развитие сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".

Обсуждения прошли в рамках встречи глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Бадра бен Хамада Аль-Бусаиди в Ташкенте.

"Стороны сосредоточили внимание на ряде важных вопросов, связанных с развитием отношений между Азербайджаном и Оманом, что принесет пользу народам обеих стран – торговля и инвестиции, образование и культура, возобновляемые источники энергии и пр.", - говорится в публикации.

Отметим, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Узбекистане для участия в министерском заседании стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" в качестве почетного гостя.

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