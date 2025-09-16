Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Азербайджан и ОАЭ подписали 14 документов

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 17:53
    Азербайджан и ОАЭ подписали 14 документов

    Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты подписали 14 документов.

    Как сообщает Report, документы были подписаны в Шуше в ходе встречи в расширенном составе президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. 

    документы Азербайджан ОАЭ
