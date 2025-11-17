Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 17:42
    Азербайджан и ОАЭ будут сотрудничать в сфере привлечения рабочей силы

    Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством по делам человеческих ресурсов и эмиратизации Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в сфере организованного набора и временного привлечения рабочей силы.

    Как передает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

    Согласно указу, после вступления документа в силу Минтруда и соцзащиты должно обеспечить реализацию его положений, а МИД должно направить правительству ОАЭ уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

    Меморандум был подписан 16 сентября в городе Шуше.

