Азербайджан и ОАЭ будут сотрудничать в сфере привлечения рабочей силы

Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством по делам человеческих ресурсов и эмиратизации Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в сфере организованного набора и временного привлечения рабочей силы.

Как передает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления документа в силу Минтруда и соцзащиты должно обеспечить реализацию его положений, а МИД должно направить правительству ОАЭ уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

Меморандум был подписан 16 сентября в городе Шуше.