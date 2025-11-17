Azərbaycanla BƏƏ işçi qüvvəsinin işə cəlb olunması sahəsində əməkdaşlıq edəcək
Xarici siyasət
- 17 noyabr, 2025
- 17:17
Azərbaycanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) İnsan Resursları və Əmirlikləşmə Nazirliyi arasında işçi qüvvəsinin mütəşəkkil qaydada müvəqqəti işə cəlb olunması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.
Fərmanla Anlaşma Memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməli, Xarici İşlər Nazirliyi isə zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökumətinə bildiriş göndərməlidir.
Qeyd edək ki, memorandum bu il sentyabrın 16-da Şuşa şəhərində imzalanıb.
Son xəbərlər
17:23
İstanbulda TÜRKPA üzvlərinin ATƏT-dəki nümayəndələrinin ilk koordinasiya iclası keçirilibXarici siyasət
17:20
Azərbaycan millisinin üzvü: "Avropa çempionatında keçirdiyimiz oyunlar çox dəyərlidir"Komanda
17:18
Prezident "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi"ni təsdiq edibDaxili siyasət
17:18
Azərbaycan Hindistana karbamid tədarükünü bərpa edibBiznes
17:17
Azərbaycanla BƏƏ işçi qüvvəsinin işə cəlb olunması sahəsində əməkdaşlıq edəcəkXarici siyasət
17:12
WTDC-25-də Azərbaycanın 5G və süni intellekt sahəsindəki irəliləyişi qeyd edilibİKT
17:11
Azərbaycan banklarının Bəhreyn bankı ilə müxbir münasibətlər qurması müzakirə edilibMaliyyə
17:09
"Aqrar Məşvərət Şurası" İctimai Birliyinin növbəti iclası keçirilibASK
17:07
Foto