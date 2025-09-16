Азербайджан и ОАЭ будут сотрудничать по Стратегии ИИ в течение следующих 3 лет

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и компания Presight подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы.

Как сообщает Report, документ был подписан в Шуше во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Также был подписан меморандум между Министерством науки и образования и компанией Presight в области расширения использования искусственного интеллекта в образовании.