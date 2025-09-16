Azərbaycan və BƏƏ növbəti 3 ildə Süni İntellekt Strategiyası üzrə əməkdaşlıq edəcək
Xarici siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 17:48
Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə "Presight" şirkəti arasında Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün Süni İntellekt Strategiyasının icrası üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu sənəd Şuşada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan ilə geniş tərkibdə görüşü zamanı imzalanıb.
Həmçinin, Elm və Təhsil Nazirliyi ilə "Presight" şirkəti arasında təhsildə süni intellektin (Aİ) istifadəsinin artırılması sahəsində memorandum imzalanıb.
Son xəbərlər
19:05
Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏYDaxili siyasət
18:59
Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıbBiznes
18:55
Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaqFutbol
18:48
ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
18:40
Foto
"Tağıyev" filminin üçüncü hissəsinin yayım vaxtı məlum olubİncəsənət
18:28
Foto
Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilirHərbi
18:25
ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcəkDigər ölkələr
18:23
"Atletiko" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaqFutbol
18:23