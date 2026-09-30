Азербайджан и Монголия ратифицировали соглашение о воздушном сообщении

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Соглашение между правительствами Азербайджана и Монголии о воздушном сообщении.

Как сообщает Report, законопроект о ратификации соглашения был вынесен на обсуждение на первом заседании осенней сессии парламента.

Отмечается, что соглашение создает правовую основу для установления международного воздушного сообщения между двумя странами, организации перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты по согласованным маршрутам, а также регулирования деятельности назначенных сторонами авиакомпаний.

По соглашению, каждая сторона предоставляет другой стороне право осуществлять полеты над своей территорией без посадки, совершать остановки на ее территории в некоммерческих целях и выполнять перевозки по маршрутам, указанным в Приложении. Каждая сторона также может назначать одну или несколько авиакомпаний для выполнения согласованных перевозок, изменять или отменять такие назначения.

Соглашение предусматривает освобождение от таможенных пошлин и налогов воздушных судов, используемых в международных перевозках, их штатного оборудования, топлива, смазочных материалов, запасов и некоторых других товаров. Также предусмотрена возможность перевода в свободно конвертируемой валюте доходов назначенных авиакомпаний, полученных на территории государства другой стороны, после вычета расходов.

Стороны подтверждают свои международные обязательства по предотвращению актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации и обязуются оказывать взаимную помощь в случае возникновения таких угроз. Соглашением также регулируются вопросы взаимного признания сертификатов и лицензий, консультаций по безопасности и перронных проверок воздушных судов.

Согласно Приложению к соглашению, для назначенных Азербайджаном авиакомпаний определены следующие пункты: в Азербайджане - Баку, Гянджа, Нахчыван, Лянкяран, Габала и Загатала, в Монголии - Улан-Батор, Ховд и Чойбалсан. Промежуточные и конечные пункты будут определены позднее. Назначенным авиакомпаниям разрешается заключать соглашения код-шеринге.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.