Азербайджан и Марокко намерены расширить сотрудничество в области занятости

Азербайджан и Марокко намерены расширять сотрудничество в области занятости, профессионального обучения и развития рынка труда.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экономической интеграции и малых предприятий Марокко Юнес Секкури в рамках заседания исполнительного совета Исламского центра труда в Баку.

По его словам, две страны имеют тесные дружественные связи, а отмена визового режима способствует активному туристическому обмену.

Министр подчеркнул необходимость совместных усилий исламских стран для адаптации к цифровым и климатическим изменениям, а также для подготовки молодежи к новым вызовам рынка труда.

Юнес Секкури отметил, что усилия должны быть направлены на создание гибкого рынка труда, развитие профессионального образования и раскрытие экономического потенциала молодежи.

Министр также отметил туристический потенциал Марокко: страна расположена всего в 14 км от Европы, примет Чемпионат мира по футболу в 2030 году.

"И у нас есть амбиции, которые мы разделяем с Азербайджаном, как одного из ключевых региональных и мировых государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заключил множество соглашений и сделал так, что страна засияла в регионе. Мы в каком-то смысле сопоставимые страны с точки зрения динамизма, геополитического лидерства и стратегического развертывания", - сказал Секкури.