İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycan və Mərakeş məşğulluq sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 12:32
    Azərbaycan və Mərakeş məşğulluq sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Azərbaycan və Mərakeş məşğulluq, peşə təhsili və əmək bazarının inkişafı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Mərakeşin iqtisadi inteqrasiya və kiçik müəssisələr naziri Yunes Sekkuri Əmək Mərkəzinin İcraiyyə Şurasının iclası çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkə sıx dostluq əlaqələrinə malikdir, viza rejiminin ləğvi isə daha aktiv turizm mübadiləsinə kömək edir.

    Nazir islam ölkələrinin rəqəmsal və iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşmaq, həmçinin gəncləri əmək bazarının yeni çağırışlarına hazırlamaq üçün birgə səylərinin zəruriliyini vurğulayıb.

    Y.Sekkuri qeyd edib ki, səylər çevik əmək bazarının yaradılması, peşə təhsilinin inkişafı və gənclərin iqtisadi potensialının açılması istiqamətində yönəldilməlidir.

    "Bizim Azərbaycanla bölüşdüyümüz bir sıra ambisiyalarımız var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çoxsaylı razılaşmalar əldə edib. Beləliklə, ölkənin regionda parlamasını təmin edib. Biz müəyyən mənada dinamizm, geosiyasi liderlik və strateji yerləşmə baxımından müqayisə edilə bilən ölkələrik", - o bildirib.

    Azərbaycan Mərakeş Əmək Mərkəzinin İcraiyyə Şurası
    Азербайджан и Марокко намерены расширить сотрудничество в области занятости
    Azerbaijan and Morocco to expand cooperation in labor and skills development

    Son xəbərlər

    13:14

    FHN Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində təlim keçirib

    Digər
    13:14

    Zaur Əliyev: İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir

    Sağlamlıq
    13:11

    Tibbi turizmlə tanış olmaq üçün xarici ölkə nümayəndələri Azərbaycana gələcəklər

    Sağlamlıq
    13:10

    Rasim Mövsümzadə: "UEFA Çempionlar Liqasını qazanması Dembeleni favoritə çevirmişdi"

    Futbol
    13:03

    "Coursera" platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır

    Sənaye
    13:03

    Şuşanın Baş planında daşınmaz əmlak layihələri üçün ərazilər müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    13:01

    Azərbaycanda yaradılacaq "4.0 Sənaye Mərkəzi"ndə istehsal xətti olacaq

    Sənaye
    12:56

    "Uzbekistan Airways" "Boeing"dən 22 təyyarə alır

    Digər ölkələr
    12:51

    BMT: İrəvanda Cənubi Qafqazda ən pis hava keyfiyyəti müşahidə edilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti